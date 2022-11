NBA: Milwaukee blijft foutloos, Lakers verslaan New Orleans

Giannis Antetokounmpo was goed voor 32 punten. — © USA TODAY Sports

De Milwaukee Bucks van Giannis Antetokounmpo (32 punten en 12 rebounds) blijven in de Noord-Amerikaanse professionele basketcompetitie foutloos en behaalden tegen Detroit (116-91) een zevende overwinning in evenveel duels. De Lakers haalden het tegen New Orleans (120-117 n.v.).

De Bucks blijven met hun perfecte rapport aan de leiding in de Eastern Conference, voor de Cleveland Cavaliers, die hun zesde wedstrijd op rij wonnen (tegen een verliesmatch) na een thriller tegen de Boston Celtics (114-113 n.v.). Cleveland kon rekenen op Darius Garland, terug na een oogblessure. De 22-jarige point guard, die vijf wedstrijden afwezig was, was goed voor 29 punten, twaalf assists en vijf rebounds.

De Lakers zijn nog niet aan het feest in de Western Conference, maar nadat ze zondag hun rekening openden tegen de Nuggets boekte het team uit Los Angeles een tweede overwinning tegen New Orleans (120-117 n.v.), een van de ploegen in vorm aan het begin van het seizoen.

LeBron James zette een ‘double-double’ (20 punten en 10 rebounds) neer, maar de Californische held van de dag heette Matt Ryan, auteur van een driepunter op de buzzer waardoor de Lakers de Pelicans in overtime konden duwen (111-111). Lonnie Walker IV was met 28 punten de productiefste speler bij de Lakers, die nu twee overwinningen tegen vijf nederlagen tellen. (belga)