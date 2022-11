Daders dodelijke caféruzie in Kaulille krijgen ook in beroep twee jaar cel

Twee jaar cel, waarvan een met uitstel. Dat is ook donderdag in beroep het verdict voor de twee twintigers die betrokken waren bij de caféruzie in Bocholt waarbij Tom Schouteden (39) in 2019 het leven liet. “Er zijn geen winnaars bij deze uitspraak, maar het verwerkingsproces van Toms familie kan nu eindelijk beginnen.”

In Kaulille staat 1 januari 2019 in nagenoeg ieders geheugen gegrift. Het nieuwe jaar was nog maar enkele uren oud of de Bocholtse deelgemeente stond op stelten. Ook vandaag beroert de dood van Tom de gemoederen. Tijdens het proces voor het hof van beroep konden de nabestaanden rekenen op de steun van een dertigtal vrienden.

Cafédiscussie

Terug naar de caféruzie met drastische gevolgen. Rond drie uur liep het mis in café Bie Jèntje in Kaulille-Bocholt. Het nieuwe jaar was ingezet met de nodige hoeveelheid alcohol. Er ontstond een woordenwisseling tussen een nu 26-jarige man uit het dorp en Schouteden. Waarover, verschillen de meningen. Een discussie tussen een Genk- en een Anderlechtsupporter, zegt de ene. Volgens de andere jende de twintiger Schouteden met de geaardheid van zijn broer. Uiteindelijk haalde Tom Schouteden uit waarop de dronken Kaulillenaar tegen een warmteblazer viel en amper gewond afdroop.

De 25-jarige dader uit Kaulille (links) en de dader uit Oudsbergen (rechts) in de rechtbank op 26 oktober 2021.. — © Boumediene Belbachir

Revanche

De twintiger was in zijn eer gekrenkt. Hij zocht hulp bij een werkmakker en leeftijdsgenoot uit Oudsbergen. Om 4.50 uur riepen ze Schouteden naar buiten onder het mom van een sigaretje te roken. In plaats van een portie nicotine kreeg Schouteden een klap. Hij viel achterover en stootte zijn hoofd. De daders maakten zich uit de voeten en lieten Schouteden achter in een plas bloed. Vier uur later overleed de dertiger aan de gevolgen van een schedeltrauma. 2019 begon met een drama in Kaulille.

Verwerkingsproces

In eerste aanleg in Tongeren kregen de daders twee jaar cel, waarvan een met uitstel. De Antwerpse beroepsrechter bevestigde donderdag de straf. Tot tevredenheid van de nabestaanden. De daders hadden eerder de vrijspraak gevraagd. “Er zijn hier geen winnaars. Alleen maar verliezers”, reageerde advocaat Bert Neyens die het opnam voor de nabestaanden. “Beklaagden hadden vandaag zelfs de moed niet om aanwezig te zijn op de uitspraak. Zéér triest. Het verwerkingsproces van cliënten kan nu eindelijk beginnen.” Tom Schouteden liet een vrouw en twee kinderen van nu 16 en 12 jaar na.