RB Leipzig dient klacht in tegen Poolse politie: “Fans te kijk gezet in ondergoed en intieme delen beschenen met zaklamp”

RB Leipzig heeft een klacht ingediend bij de Europese voetbalbond UEFA tegen de Poolse politie wegens “disproportionele” controles. “Verschillende slachtoffers getuigden dat ze tijdens de fouille in hun ondergoed werden gezet terwijl er een zaklamp op hun intieme delen werd gericht. En dat in het zicht van iedereen”, schrijft de lokale krant Leipziger Volkszeitung.

Door de oorlog in Oekraïne werd Shakhtar Donetsk-RB Leipzig in het Wojska Polskiego stadion in Warschau afgewerkt. Op Twitter stelden supporters van Leipzig het optreden van de Poolse politie aan de kaak.

“Wat hier gebeurt, tart alle verbeelding”, schreef @Ravenhawk80. “Zelfs minderjarigen worden worden in hun intieme delen betast, zonder aanleiding. Vrouwen moeten zich quasi uitkleden. Dit is onacceptabel.”

De lokale Duitse krant Leipziger Volkszeitung had naar eigen zeggen weet van meerdere fans die klaagden over mensonterend optreden van de Poolse politie. “Verschillende slachtoffers getuigden dat ze in hun ondergoed werden gefouilleerd terwijl er met zaklampen op hun intieme delen werd geschenen. En dat in het zicht van iedereen”, aldus de Leipziger Volkszeitung.

RB Leipzig heeft een officiële klacht ingediend tegen het optreden van de Poolse politie.

“Voor de wedstrijd kwam het tot disproportionele toeganscontroles van onze supporters in het uitvak”, aldus RB Leizpig. “We veroordelen deze vorm van controles en hebben bij de UEFA een klacht ingediend over de volgens ons te strenge toegansprocedure.”

“De controles gebeurden door lokale veiligheidsmensen en vervolgens door de politie. Vooral de politiecontroles waren disproportioneel, zo werden fans in hun ondergoed met een zaklamp beschenen.”

“Meerdere fans moesten hun sjaals uitdoen voor de conrtole, maar kregen die naden niet terug. Twee personen werden vasthouden.”