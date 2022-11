Sterrenchef zoekt beste alternatief voor Griekse yoghurt van A-merk: “Sorry, maar hier eet ik geen tweede lepel van op”

Het A-merk te duur voor je portefeuille? Wij gaan op zoek naar Plan B. Sterrenchef Axel Colonna-Cesari van restaurant Centpourcent in Sint-Katelijne-Waver testte Griekse yoghurt van alle mogelijke huismerken. Glimlachte bij momenten tevreden, maar weigerde ook eens resoluut een tweede hap te nemen. Na het proeven, ging hij met zijn lepel nog even door een potje van het A-merk Oîkos. Niet om die yoghurt punten te geven, wel met één duidelijke vraag: is hét merk wel dat extra geld waard? “Als je de rekenmachine bovenhaalt, begint zelfs een echte fan te twijfelen.”