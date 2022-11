Sakkari plaatst zich voor halve finales in Texas, Jabeur houdt kansen gaaf

Maria Sakkari (WTA 5) heeft zich geplaatst voor de halve finales van de WTA Finals in het Amerikaanse Fort Worth (Texas). De Griekse versloeg (lokale tijd) in haar tweede groepswedstrijd de Wit-Russin Aryna Sabalenka (WTA 7) in twee sets: 6-2 en 6-4. De partij duurde 1 uur en 39 minuten.

In dezelfde groep Nancy Richey haalde de Tunesische nummer twee van de wereld Ons Jabeur het van de Amerikaanse Jessica Pegula (WTA 3) in drie sets: 1-6, 6-3 en 6-3. Jabeur, die op de eerste speeldag haar meerdere diende te erkennen in Sabalenka, moest daarvoor 1 uur en 41 minuten de baan op.

Sakkari versloeg in haar eerste groepsduel Pegula in twee sets en mag zich opmaken voor de halve finales. De drie andere tennissters bikkelen om het tweede ticket voor de laatste vier. Pegula ontmoet op de slotspeeldag Sabalenka, Jabeur kijkt Sakkari in de ogen.

In de groep Tracy Austin is een speeldag achter de rug. De Poolse nummer 1 van de wereld Iga Swiatek versloeg de Russin Daria Kasatkina (WTA 8). De Française Caroline Garcia (WTA 6) rekende af met de Amerikaanse Coco Gauff (WTA 4).

De top twee van iedere groep stoot door naar de halve finales. Vorig jaar won de Spaanse Garbiñe Muguruza de WTA Finals, die toen in Mexico plaatsvonden. Aan het toernooi nemen de beste acht speelsters van het voorbije seizoen deel. (belga)