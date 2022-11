We spreken al jaren Adele’s naam fout uit

Tijdens een vraag en antwoord-sessie merkte de Britse zangeres op dat een van de vrouwen die een vraag stelde over het schrijven van liedjes haar naam perfect zei. Want wat blijkt, al jaren spreekt de hele wereld haar naam fout uit.

Volgens de zangeres zeggen veel mensen “U-dell” maar zij spreekt het zelf “Uh-dale” uit. En dus feliciteerde ze de vrouw die tijdens ‘Happy Hour With Adele’ haar naam wel op de juiste manier uitsprak.

De vraag en antwoord-sessie in Las Vegas was ter gelegenheid van Adele’s nieuwste videoclip voor ‘I Drink Wine’. Op 18 november begint ze met haar shows ‘Weekends with Adele’.

Ze had in januari ook aan moeten performen in Las Vegas maar annuleerde die shows omdat ze zei dat de geplande concerten voor haar “niet authentiek aanvoelden”.