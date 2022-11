Kerncentrale van Zaporizja opnieuw afgesloten van stroomnet na Russische beschietingen

De Oekraïense kerncentrale bij Zaporizja is opnieuw losgekoppeld van het elektriciteitsnet. Dat meldt het Oekraïense staatsbedrijf Energoatom donderdagochtend.

Door Russische beschietingen zouden de resterende hoogspanningskabels beschadigd zijn geraakt. De centrale is voor stroomvoorziening nu afhankelijk van dieselgeneratoren, aldus Energoatom. De centrale heeft voor vijftien dagen brandstof om de generatoren te laten draaien, uit voorzorg werd daarom een deel van de fabriek uitgeschakeld.

De kerncentrale ligt in het zuiden van Oekraïne, in een gebied dat al in het begin van de oorlog door de Russen werd ingenomen. De centrale wordt nog wel door Oekraïens personeel bemand. De afgelopen tijd werd de centrale vanwege beschietingen al meermaals afgesloten geweest van het stroomnet.