Bondscoach neemt Alicia Franck niet mee naar het EK veldrijden in Namen: “Je moet een top 16 waard zijn”

Op maandag 24 oktober communiceerde Belgian Cycling de EK-selectie en daarbij stond ook de naam van Alicia Franck vermeld. Naast die van Sanne Cant, Marion Norbert Riberolle en Laura Verdonschot. “Omdat de officiële inschrijvingslijst vorige week werd afgesloten, besloten we om Alicia Franck op de lijst te zetten. Dit was een administratieve vereiste. Omdat ze de wereldbekerwedstrijd in Tabor niet had gereden, wou ik op basis van de wereldbekerwedstrijd in Maasmechelen oordelen of ze echt klaar was voor het EK” vertelt Sven Vanthourenhout. De veldrijdster uit Lochristi bolde als éénendertigste over de meet. “We hadden een plaats bij de top 16 als streefresultaat vooropgezet. We weten dat ze ook wel wat pech kende in deze wedstrijd, maar de ééneendertigste plaats strookte niet echt met wat we voor het EK als doel hadden gesteld. We weten ook dat Alicia uit een moeilijke periode komt maar in deze cross haalde ze gewoonweg niet de referentie die we voor ogen hadden. Haar rondetijden lagen ook in de buurt van wat Fleur Moors bij de junioren presteerde. Ik weet ook wel dat alles discussieerbaar is, maar om deel te nemen aan het EK moet je een top 16 waard zijn. Dat is ook de norm die we hanteren voor pakweg het mountainbike en BMX. We kijken daar tegenover vroeger wat strenger op toe” aldus de bondscoach. “Bovendien is het EK-parcours in Namen heel zwaar. Mocht de titelstrijd op een meer technisch parcours worden verreden, zoals Rosmalen enkele jaren geleden, dan kan je de schade nog wat beperken en zijn de inzichten anders. We willen Alicia ook tegen zichzelf beschermen. Ze krijgt nu de ruimte om tien dagen door te trainen en beter te worden”. De niet-selectie van Alicia Franck betekent voor haar ook een ietwat valse start bij haar nieuwe ploeg De Ceuster-Bonache. Daar willen ze het met niet zoveel woorden zeggen, maar ze zitten met het voorval wel in hun maag. Ook omdat ons land eigenlijk zes rensters mag selecteren maar er slechts drie afvaardigt. Alicia Franck kreeg van haar ploegleiding zelfs spreekverbod om over dit voorval met de pers te praten. “Voor de uitleg van haar niet-selectie moet je bij de bondscoach zijn. We hebben ons daar bij neer te leggen” klinkt het bij haar ploeg. “We zijn voor 100% een Belgische vrouwenploeg en zijn blij dat we met Laura Verdonschot bij de elite en Julie Brouwers bij de U23 twee rensters tellen die aan het EK deelnemen. Maandag kregen we te horen dat Alicia inderdaad niet mee mocht naar het EK. Om die reden schrapte ze ook de Koppenbergcross. De wedstrijd op 11 november in Niel wordt nu haar volgende cross waarin ze haar groeiend vormpeil wil bevestigen” klonk het bij Kurt Frederickx, woordvoerder van haar team.