Christina Applegate openhartig over MS-diagnose: “Twintig kilo bijgekomen en kan niet meer zonder wandelstok”

Christina Applegate kan en wil nooit aanvaarden dat ze lijdt aan multiple sclerose. In een interview met The New York Times vertelt de vijftigjarige Amerikaanse actrice openhartig over haar woede dat ze met die aandoening kampt.

jvh Bron: The New York Times, De Telegraaf

“Het is niet zo dat ik dacht: ‘Woohoo, er is niets met me aan de hand’”, zegt Applegate over het proces waar ze sinds haar diagnose doorheen moest. “Acceptatie? Nee. Ik zal dit nooit accepteren, ik ben boos.”

De actrice, die wereldwijd bekend werd als Kelly Bundy in de sitcom ‘Married... with children’, is binnenkort te zien in het laatste seizoen van de Netflix-dramaserie ‘Dead to Me’. Vanwege haar ziekte is ze daarin wel veranderd, zo waarschuwt ze de kijkers alvast. “Mensen zullen mij dan voor het eerst zien zoals ik nu ben: ik ben twintig kilo aangekomen, en kan niet meer zonder wandelstok lopen. Ik wil dat mensen weten dat ik me daar heel bewust van ben.”