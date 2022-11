Best verkochte boek uit Nederlandse boekentop gegooid wegens… te weinig tekst: “Ik was woest”

In Nederland is het boek ‘Money Planner’ woensdag uit de boekentop verwijderd. “Ze vinden dat er niet genoeg tekst in het boek staat”, vertelde auteur Renée Lamboo in de talkshow ‘Jinek’.

Lamboo, een vrouw die vroeger zelf zwaar in de schulden zat en nu een boek heeft uitgebracht om anderen in soortgelijke situaties te helpen, kreeg dinsdagavond van haar uitgever te horen dat ze mogelijk op de eerste plek in de prestigieuze boekenlijst zou binnenkomen. “De taart was al besteld”, zegt ze.

Woensdag bleek dat ‘Money Planner’ inderdaad bovenaan de boekenlijst stond, maar na een paar uur belde haar uitgever: “We zijn er alweer uitgedonderd”. Toen de schrijfster daarop ontzet de organisatie CPNB belde, bleek de reden dat er te weinig tekst in het boek stond. “Niet genoeg om in de lijst te komen”, aldus Lamboo. “Ze vinden het een invulboek, en dus mogen we niet in de lijst. Ik was woest. Ik ben heel boos geweest, echt gefrustreerd. Maar daarna dacht ik: weet je, zoek het uit. Het is maar een lijst, het maakt ook niet uit.”