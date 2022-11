Jeff Bezos niet langer in top drie van rijkste mensen ter wereld

De aandelenkoers van Amazon heeft de afgelopen weken zware klappen gekregen, en dat heeft gevolgen voor het vermogen van oprichter Jeff Bezos. Zelfs in die mate dat de Amerikaan niet langer in de top drie van het lijstje rijkste mensen ter wereld staat.

Bezos, die zich vorig jaar nog de rijkste mens ter wereld mocht noemen, is dit jaar volgens persbureau Bloomberg al meer dan 72 miljard dollar aan vermogen kwijt geraakt. En door de teleurstellende resultaten van Amazon (waarin hij nog steeds een groot belang heeft) is zijn vermogen verder gedaald naar 120 miljard dollar – niet zo lang geleden was dat nog meer dan 200 miljard dollar. Daardoor staat Bezos nu op de vierde plaats in de rijkenlijst. In de top drie wordt Bezos vervangen door Gautam Adani, een Indiase haventycoon goed voor 129 miljard dollar.

Tesla-baas Elon Musk is nog steeds (veruit) de rijkste mens ter wereld, met een vermogen van 204 miljard dollar. Al hebben de dalende aandelenkoers van Tesla en zijn aankoop van Twitter ook zijn vermogen pijn gedaan: hij verloor op een jaar tijd meer dan 70 miljard dollar – vorig jaar was Musk nog meer dan 300 miljard dollar waard.

Bernard Arnault, de topman en grootaandeelhouder van het Franse luxeconcern LVMH, staat op twee met een vermogen van 141 miljard dollar.