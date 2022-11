Minstens vijf doden na gaslek in mijn in Kazachstan

In Kazachstan zijn minstens vijf mensen overleden na een gaslek in een kolenmijn. Vier anderen raakten gewond, meldt het noodministerie van het Centraal-Aziatische land donderdag.

Het incident vond plaats in de Lenin-mijn in de centrale stad Shakhtinsk, die eigendom is van ArcelorMittal. “Het plotseling vrijkomen van gas tijdens het boren van een drainageschacht heeft geleid tot de dood van vijf werknemers”, vertelde de woordvoerder van het ministerie, Ruslan Imankulov. Hij voegde er nog aan toe dat vier anderen gewond raakten en 106 mensen werden geëvacueerd.

De gouverneur van de regio verklaarde dat het ging om een methaanexplosie. De autoriteiten zijn een onderzoek gestart naar de oorzaak van de ramp en zullen controleren of de veiligheidsvoorschriften zijn overtreden.

In een verklaring sprak president Kassym-Jomart Tokayev zijn “medeleven uit met de families en vrienden van de overleden werknemers” en wenste hij een “spoedig herstel voor de gewonden”.

Kazachstan, een voormalige Sovjetrepubliek en de grootste economie van Centraal-Azië, is rijk aan olie, gas, uranium, mangaan, ijzer, chroom en steenkool. In de landen van de voormalige Sovjet-Unie komen vaak mijnongevallen voor als gevolg van de vervallen staat van de installaties en de lakse veiligheidsnormen.