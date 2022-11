Delphine Lecompte bekent dat ze een boontje heeft voor Bart Schols: “Waar blijft mijn dickpic?”

Delphine Lecompte neemt donderdag de plaats in van Jelle Cleymans, die woensdag de duimen moest leggen voor Riadh Bahri in de finale van De allerslimste mens. De schrijfster maakt tijdens de aflevering duidelijk dat ze een boontje heeft voor journalist Bart Schols van De afspraak en windt daar geen doekjes om. “Waar blijft mijn dickpic, Bart?”, klinkt het in De allerslimste mens ter wereld.