Noord-Korea voerde volgens Seoel mislukte test uit met intercontinentale raket

De raketten zouden zijn afgevuurd in de richting van de Japanse Zee. Volgens het Zuid-Koreaanse leger vloog de langeafstandsraket ongeveer 7.602 km ver op een hoogte van 1.920 km en met een snelheid van mach 15 (15 keer de geluidssnelheid). De korteafstandsprojectielen “vlogen op een hoogte van ongeveer 330 kilometer met een snelheid van mach 5”, klonk het voorts. Volgens het leger liep het bij de lancering van de intercontinentale ballistische raket mis tijdens de tweede scheidingsfase.

Op het Zuid-Koreaanse eiland Ulleungdo, zo’n 120 kilometer ten oosten van het Zuid-Koreaanse schiereiland, weerklonken voor de tweede dag op rij de sirenes, meldden lokale media.

De lancering deed ook stof opwaaien in Japan. Op Twitter liet de Japanse premier aanvankelijk weten dat een Noord-Koreaanse raket rond 7.48 uur plaatselijke tijd over Japan vloog, maar dat werd nadien tegengesproken door minister van Defensie Yasukazu Hamada. “Er werd geconcludeerd dat de raket het potentieel had om over de Japanse archipel te vliegen en er werd een (speciaal) alarm afgegeven, maar na controle van deze informatie hebben we kunnen bevestigen dat de raket niet over de Japanse archipel vloog, maar boven de Japanse Zee verdween”, aldus Hamada.

Japanse televisiezenders zonden donderdagochtend wel speciale boodschappen uit om de bewoners van de noordelijke regio’s Niigata, Yamagata en Miyagi aan te sporen thuis te blijven of te schuilen. Ook de hogesnelheidstrein Shinkansen werd korte tijd opgeschort.

Sinds eind september zit het aantal Noord-Koreaanse raketproeven duidelijk in de lift, ondanks internationale kritiek. Alleen al op woensdag vuurde het land volgens het Zuid-Koreaanse leger in totaal meer dan 20 raketten af naar de oost- en westkust. Een van de projectielen viel neer in de buurt van Zuid-Koreaanse territoriale wateren, wat de spanningen tussen beide landen nog sterk deed toenemen.