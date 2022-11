Staakt-het-vuren doet hopen op vrede in Ethiopië

In Ethiopië hebben de regering en het Tigray Volksbevrijdingsfront (TPLF) na bijna twee jaar van oorlog een akkoord bereikt over een onmiddellijk en permanent staakt-het-vuren.

De bemiddelaar van de Afrikaanse Unie (AU), de voormalige Nigeriaanse president Olusegun Obasanjo, kondigde de doorbraak woensdag aan na onderhandelingen in Zuid-Afrika. De overeenkomst werd voor het oog van camera’s ondertekend in de Zuid-Afrikaanse hoofdstad Pretoria.

“We zijn overeengekomen om de geweren permanent te doen zwijgen”, luidt het in de overeenkomst tussen de twee strijdende partijen. “Het conflict heeft een tragisch verlies aan levens en bestaansmiddelen veroorzaakt en het is in het belang van het hele Ethiopische volk om dit hoofdstuk achter zich te laten en in vrede en harmonie te leven.”

“Grote stap voorwaarts”

In Tigray wordt al sinds november 2020 zwaar gevochten als gevolg van de pogingen van de rebellen van het TPLF om de regio af te scheiden van de rest van het land. Het conflict heeft het op één na dichtstbevolkte land van Afrika verscheurd en veroorzaakte een schrijnende humanitaire situatie in het noorden van het land. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie zijn meer dan 5 miljoen mensen in Tigray nu afhankelijk van humanitaire hulp.

De Verenigde Staten hebben het woensdag bereikte akkoord tussen de regering en de rebellen inmiddels verwelkomd als een “grote stap voorwaarts” richting vrede in Ethiopië. De Amerikanen zeggen te hopen dat deze doorbraak zal leiden tot het stopzetten van de mensenrechtenschendingen.