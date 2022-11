Biden waarschuwt in aanloop naar Midterms voor bedreigde democratie in VS

Zes dagen voor de tussentijdse verkiezingen heeft de Amerikaanse president Joe Biden gewaarschuwd voor een toenemende bedreiging van de democratie in de VS.

Hij riep de kiezers in krachtige bewoordingen op om op 8 november hun stem uit te brengen. “In een normaal jaar worden we niet geconfronteerd met de vraag of de stem die we uitbrengen de democratie in stand zal houden dan wel bedreigen. Maar dit jaar wel”, sprak Biden woensdagavond plaatselijke tijd tijdens een bijeenkomst van de Democraten in Washington.

De president wees erop dat de stembusgang van aanstaande dinsdag de eerste Amerikaanse verkiezingen zijn sinds gewelddadige aanhangers van ex-president Donald Trump op 6 januari 2021 het Amerikaanse Capitool bestormden. “Ik wou dat ik kon zeggen dat aan de aanval op onze democratie die dag een einde kwam. Maar dat kan ik niet”, klonk het. Bij de komende Amerikaanse verkiezingen stellen zich op alle niveaus kandidaten verkiesbaar “die zich niet willen engageren om de uitslag te aanvaarden van de verkiezingen waaraan zij deelnemen”, aldus nog Biden. Het niet accepteren van verkiezingsuitslagen leidt naar chaos, waarschuwde hij.

De Republikeinse voorganger van Biden, Trump, weigert tot op vandaag om zijn nederlaag bij de presidentsverkiezingen van 2020 te erkennen. Ondanks een gebrek aan bewijzen blijft hij stellen dat hij door verkiezingsfraude van de overwinning is beroofd. In navolging van zijn voorbeeld laten ook individuele Republikeinen die zich kandidaat stellen voor mandaten of ambten bij de Midterms op 8 november in het midden of zij de verkiezingsuitslag hoe dan ook zullen accepteren.

Bij de tussentijdse verkiezingen wordt komende week beslist welke partij de twee kamers van het Congres domineert. Volgens peilingen zou Biden zo goed als zeker het Huis van Afgevaardigden verliezen, wie de Senaat controleert zal afhangen van enkele staten waar een nek-aan-nekrace verwacht wordt.