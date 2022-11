Bolsonaro vraagt aanhangers te stoppen met wegversperringen: “Jullie zijn bedroefd en hadden iets anders verwacht, ik ook”

De uittredende Braziliaanse president Jair Bolsonaro heeft zijn aanhangers in een videoboodschap via Twitter opgeroepen te stoppen met de wegversperringen die ze hebben opgeworpen in heel Brazilië.

“Jullie zijn bedroefd en hadden iets anders verwacht, ik ook. Maar ik doe een beroep op de betogers: maak de wegen vrij”, zei Bolsonaro. De wegblokkades “lijken mij geen onderdeel van legitieme demonstraties”. De uiterst rechtse Bolsonaro vroeg zijn aanhangers te betogen op andere plekken. “Andere demonstraties die in heel Brazilië plaatsvinden op pleinen (...) maken deel uit van het democratische spel. Ze zijn welkom.”

Bolsonaro-aanhangers hadden honderden wegversperringen in het hele land opgezet om te protesteren tegen de verkiezingsuitslag. Op zondag verloor Bolsonaro de presidentsverkiezing van zijn linkse uitdager en oud-president Luiz Inácio Lula da Silva.

Het was aanvankelijk niet duidelijk of Bolsonaro zijn verkiezingsnederlaag zou accepteren. Maar op dinsdag legde hij zich in een korte toespraak dan toch neer bij het resultaat. Volgens hem vloeien de protesten van zijn aanhangers na de verkiezingen voort uit “verontwaardiging en een gevoel van onrecht” over de uitslag.