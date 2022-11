Dader van schietpartij in Amerikaanse school veroordeeld tot levenslang, en niet de doodstraf

Nikolas Cruz (24) schoot op Valentijnsdag in 2018 op zijn middelbare school zeventien mensen dood. Daarvoor is hij nu formeel veroordeeld tot een levenslange celstraf, zonder de mogelijkheid om vroeger vrij te komen. Nabestaanden van slachtoffers hadden gehoopt op de doodstraf.

Zeventien mensen, leerlingen en volwassenen, stierven. Nog eens zoveel raakten gewond. Dat was de balans van het bloedbad aangericht door Nikolas Cruz, toen amper 19, op Valentijnsdag in 2018. Dat gebeurde op de Marjory Stoneman Douglas High School in Parkland. Cruz pleitte daar ook voor schuldig in zijn rechtszaak en krijgt dus nu levenslang, zonder kans op vervroegde vrijlating.

© REUTERS

Met zijn officiële veroordeling komt een einde aan een maandenlang proces, waar nabestaanden en zij die de schietpartij overleefden, kwamen getuigen. Zo’n proces is veeleer uitzonderlijk: de meeste schutters die scholen viseerden, werden doodgeschoten door de politie of pleegden op het einde zelfmoord zodat het niet tot een rechtszaak komt. Maar Cruz dus niet. Hij wandelde na het bloedbad rustig weg, kocht een drankje in een fastfoodrestaurant en wachtte op een bankje op de politie.

Tijdens de rechtszaak hadden nabestaanden al gepleit voor de doodstraf. Nadat woensdag het verdict tot levenslang viel, zei de moeder van 17-jarig slachtoffer Nicholas Dworet: “Het breekt mijn hart hoe iemand – die dit alles heeft gehoord en gezien – deze moordenaar niet de zwaarst mogelijke straf heeft gegeven. De doodstraf is de ergste straf in de staat Florida. Hoeveel erger zou de misdaad moeten zijn om de doodstraf te rechtvaardigen?”

(sir)