Vincent Kompany blijft winnen: scorende Benson en Burnley keren scheve situatie in 91ste en 100ste (!) minuut helemaal om

Burnley heeft woensdag op de negentiende speeldag in de Championship, de Engelse tweede klasse, op de valreep de drie punten thuisgehouden tegen Rotherham. Het werd 3-2, na twee thuisdoelpunten in blessuretijd. De manschappen van coach Vincent Kompany blijven zo stevig op kop.

Rotherham kwam sterk voor de dag op Turf Moor met goals van Wiles (3.) en Ogbene (64.). Tussendoor was Rodriguez (35.) voor Burnley trefzeker. De Clarets leken lange tijd echter op weg naar hun tweede nederlaag van het seizoen, tot in het slot na een rode kaart voor bezoeker Bramall (75.) de invallers hun duit in het zakje deden. Manuel Benson (90.+1) scoorde de gelijkmaker en Dervisoglu (90.+10) zorgde in de absolute slotseconde voor het delirium.

Bij Burnley was Anass Zaroury 90 minuten basisspeler, Manuel Benson viel op het uur in.

Burnley telt als koploper in de Championship 38 punten na 19 duels. Eerste achtervolger Blackburn telt vijf punten minder. Het was de vierde zege op rij voor Kompany en co, die dit seizoen nog maar een keer verloren. Rotherham staat als veertiende in de middenmoot.