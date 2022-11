Halve finales binnen handbereik voor Elise Mertens tijdens WTA Finals: “Ons eigen spel spelen”

Elise Mertens heeft dinsdag haar entree op de WTA Finals in het dubbelspel in het Amerikaanse Forth Worth niet gemist. Aan de zijde van de Russin Veronika Kudermetova won ze met 3-6, 6-1 en 10/6 van het Oekraïens-Letse duo Lyudmyla Kichenok en Jelena Ostapenko.

Als Mertens en Kudermetova, de vierde reekshoofden, donderdagavond in Texas ook triomferen in hun tweede groepsmatch tegen de Kazachse Anna Danilina en de Braziliaanse Beatriz Haddad Maia, de zevende reekshoofden, maken ze een goede kans op kwalificatie voor de halve finales én groepswinst.

“We weten niet veel over hen”, blikte Mertens vooruit. “Ze kwalificeerden zich op het laatste moment en we speelden nog nooit tegen hen. Ik weet dat Haddad Maia over een goede service beschikt. Dabrowski en Olmos (hun derde tegenstanders op zaterdag, red.) zijn daarentegen een echt dubbelpaar dat constant het net opzoekt. We moeten geconcentreerd blijven en ons spel spelen.”

Een verlies zou niet per se fatale gevolgen hebben voor Mertens en Kudermetova. In dat geval kunnen ze zich als tweede in de groep nog steeds opmaken voor de volgende ronde, op voorwaarde dat ze zaterdag de maat nemen van de Canadese Gabriela Dabrowski en de Mexicaanse Giuliana Olmos, de tweede reekshoofden.