CHAMPIONS LEAGUE. PSG in extremis géén groepswinnaar, Thorgan Hazard scoort voor Dortmund

Groep E. Milan plaatst zich

AC Milan heeft zich woensdagavond op de zesde en laatste speeldag van de groepsfase in de Champions League geplaatst voor de volgende ronde gevolgd dankzij een duidelijke 4-0 overwinning tegen RB Salzburg. Het wordt zo tweede in groep E, na Chelsea.

De Rossoneri mochten in San Siro niet verliezen in een rechtstreeks duel om de tweede plaats en deden dat ook niet: Olivier Giroud (14.) kopte de openingstreffer tegen de touwen. Rade Krunic (46.) en opnieuw Giroud (57.) telden de Oostenrijkers voor het uur definitief uit. Junior Messias (90.+1) deed er in de toegevoegde tijd nog een schepje bovenop. Coach Stefano Pioli gunde Charles De Ketelaere een kwartier speeltijd, Divock Origi bleef op de bank.

Op hetzelfde tijdstip maakte Dinamo Zagreb mits een zege op het veld van groepswinnaar Chelsea nog kans op de derde plaats en bijhorend ticket voor de Europa League. Bruno Petkovic (7.) gaf de Kroaten even hoop, maar Raheem Sterling (18.) en Denis Zakaria (30.) stelden orde op zaken voor de Blues: 2-1.

Groep F. Real pakt de kop

Real Madrid heeft zich woensdagavond op de zesde en laatste speeldag van de groepsfase van de Champions League vlot tot winnaar van groep F gekroond. Het reeds uitgeschakelde Celtic kon in Santiago Bernabeu niet wedijveren met de regerende titelhouder en kreeg een zware 5-1 nederlaag aangesmeerd.

In de eerste helft legde de Franse scheidsrechter Stéphanie Frappart de bal tot drie keer toe op de stip. Luka Modric (6.) en Rodrygo (21.) straften beiden handspel van de bezoekers af. Josip Juranovic botste op zijn beurt in de 35e minuut op Thibaut Courtois na een voorgaande overtreding van Ferland Mendy. Marco Asensio (51.) prikte een derde Madrileense treffer tegen de netten en ook Vinicius Junior (61.) en Federico Valverde (71.) plaatsten hun naam nog op het scorebord. De ingevallen Jota (84.) redde de Schotse eer op vrije trap en ontnam Courtois zo zijn clean sheet. De geblesseerde Eden Hazard behoorde niet tot de wedstrijdselectie.

Op hetzelfde moment stootte RB Leipzig mee door naar de volgende ronde na een riante 0-4 zege bij Shakhtar Donetsk. De Duitsers hadden genoeg aan een punt, maar Christopher Nkunku (10.) zette de Roten Bullen al vroeg op rozen in de Poolse hoofdstad Warschau. André Silva (50.) deed de boeken een handvol minuten na rust al toe. Dominik Szoboszlai (62.) en Dani Olmo (68.) voltrokken uiteindelijk de pandoering.

Groep G. Man City op één

In groep G, een groep waarin op de zesde en laatste speeldag van de groepsfase van de Champions League niets meer op het spel stond, heeft Manchester City woensdagavond Sevilla geklopt met 3-1.

Dankzij een trefzekere kopbal van Rafa Mir (31.) doken de Andalusiërs de rust in met een bonus. Vroeg in de tweede helft hing de piepjonge Rico Lewis (52.) de bordjes opnieuw in evenwicht. Pep Guardiola, die flink had gesleuteld aan zijn basiself, haalde Kevin De Bruyne 20 minuten voor tijd van de bank en dat rendeerde vrijwel meteen: Julian Alvarez (73.) werkte af op aangeven van de draaischijf. Riyad Mahrez (83.) mocht ook nog juichen in de slotfase.

In de andere ontmoeting in de poule trapte Thorgan Hazard (23.) Borussia Dortmund halverwege de eerste helft aan de leiding in en tegen Kopenhagen. Hakon Haraldson (41.) sloeg terug voor de Denen met hun eerste goal van deze Champions League. Het Parken Stadium kreeg na de onderbreking evenwel geen doelpunten meer te zien

Groep H. Benfica pakt groepswinst

Na 45 minuten hielden Juve en PSG elkaar in evenwicht. Een onhoudbare Kylian Mbappé (13.) schoot de Parijzenaars via de binnenkant van de paal op voorsprong, Leonardo Bonucci (39.) gleed met de rust in zicht de gelijkmaker binnen. Nuno Mendes (69.) luisterde zijn invalbeurt al na een minuut op met een tweede bezoekende treffer en kroonde zich daarmee tot matchwinnaar tegen de Oude Dame.

oor Mbappé was het op zijn 23e al zijn veertigste doelpunt in de belangrijkste competitie voor Europese clubteams. Geen enkele andere speler was zo jong toen hij de grens van veertig treffers bereikte. Zijn ploegmaat Lionel Messi had het record in handen. Hij was 24 jaar toen hij voor de veertigste keer scoorde in de Champions League.

Ook Maccabi Haifa en Benfica gaven elkaar halfweg geen duimbreed toe. Goncalo Ramos (20.) opende de debatten met een knappe kopbal, Tjarron Chery (26.) veegde de achterstand weg van op elfmeter. In de tweede helft stond er echter geen maat meer op de leider uit de Portugese eerste klasse. Petar Musa (59.) zorgde voor een nieuwe bonus met een tweede rake kopslag. Doelpunten van Alejandro Grimaldo (69.), Rafa Silva (73.), Henrique Araujo (88.) en Joao Mario (90.+2) leidden finaal tot een monsterzege.

Benfica ging zo in extremis nog over PSG dankzij meer doelpunten gescoord op verplaatsing. Juve (3 ptn) vindt na een uitermate teleurstellende campagne troost in de Europa League. Haifa (3 ptn) blijft met lege handen achter op basis van een slechter doelsaldo.