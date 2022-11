Paniek in ’s werelds grootste iPhone-fabriek: werknemers proberen te ontsnappen na geruchten over doden

In de grootste iPhone-fabriek van de wereld heerst er paniek door het stijgende aantal coronabesmettingen. Uit vrees voor lange lockdowns door het strenge covidbeleid in China probeerden mensen al te vluchten, terwijl anderen in erbarmelijke omstandigheden in quarantaine verblijven. “Productie over menselijk welzijn.”

Sofie Geusens Bron: The New York Times, Bloomberg, Fortune

Werknemers van een reusachtige iPhone-fabriek in China die op de vlucht slaan. Sommigen die met koffers over hekken klimmen om dan te voet door velden te ontsnappen. Het zijn beelden die enkele dagen geleden de ronde deden op sociale media. In de fabriek, die wordt uitgebaat door de Taiwanese onderaannemer Foxconn, worden alle iPhone-onderdelen manueel in elkaar gezet en daarna geëxporteerd naar de rest van de wereld. Naar verluidt zouden er meer dan 200.000 mensen werken. Het grootste deel daarvan woont ook op het terrein van de fabriek.

Maar midden oktober werd het bedrijf van de buitenwereld afgesloten nadat er coronabesmettingen opdoken. Uit vrees voor lange lockdowns door het zero-covid-beleid van de Chinese overheid, besloten velen te vluchten. Daardoor werd de gehele regio rondom de fabriek in lockdown geplaatst en moet zelfs de luchthaven een week lang gesloten blijven. In de fabriek zelf mogen werknemers niet langer in de cafetaria eten, moeten ze enorme omwegen nemen om in hun slaapzalen te geraken en moeten ze dagelijks Covidtesten ondergaan.

Kamer 726

Maar het grote probleem zit hem in de isolatie van besmette personen. Personen die positief testten, maar geen symptomen hebben, zouden volgens getuigen gewoon verder moeten werken tussen niet-besmette personen. “Productie is belangrijker dan menselijk welzijn”, klinkt het bij die getuigen. Anderen werden dan weer samen met hun nauwe contacten, die wel negatief waren, in volledige isolatie gestoken. Zij zouden te weinig of zelfs geen voedsel krijgen van Foxconn en in erbarmelijke omstandigheden moeten leven.

Dat laatste zou volgens geruchten ook al geleid hebben tot doden. Op videobeelden, die op sociale media circuleren, zou te zien zijn hoe iemand vanuit een venster roept: “Kamer 726. Ze zijn allemaal gestorven.” De bewuste video zou ook een van de redenen zijn voor de grote ontsnappingspoging van vele werknemers. Foxconn zelf verduidelijkte later in een statement dat er geen doden zijn gevallen in de fabriek en dat het om een bewerkte video gaat. Ook benadrukken ze dat alle werknemers drie maaltijden per dag krijgen. De feiten konden tot op heden niet onafhankelijk geverifieerd worden.

60 kilometer te voet

De grote exodus en lockdown zorgen ervoor dat het bedrijf vreest voor de verdere productiecapaciteit. Foxconn bood werknemers daarom afgelopen week 14 dollar per dag extra aan om te blijven werken. Dinsdag steeg dat bedrag al naar 55 dollar. Initieel mochten werknemers het terrein ook helemaal niet verlaten, maar door de grote verontwaardiging op sociale media gaf Foxconn toch toe. Al is het volgens werknemers niet duidelijk of ze daardoor hun job verliezen en of ze nog zullen betaald worden voor reeds geleverd werk.

Gao Mingjun, de dochter van een Foxconnwerknemer, vertelde aan The New York Times dat haar moeder niet positief getest had, maar dat ze door het bedrijf wel in quarantaine geplaatst werd met een collega. Die collega testte later wel positief. Zaterdag besloot de vrouw om samen met een honderdtal werknemers te vertrekken door de toegangspoort van Foxconn. Openbaar vervoer mogen ze niet gebruiken en dus vertrok de vrouw te voet. Een tocht van 60 kilometer. Zondagavond, na een hele dag en nacht wandelen, kwam ze uitgeput thuis met pijnlijke voeten en blaren. “Het was een erg lange tocht. Ze gaat zeker niet terug naar Foxconn.”