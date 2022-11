Als de “eeuwige premier” de Israëlische verkiezingen wint, lonkt meest rechtse regering ooit voor Israël

Het ziet ernaar uit dat Benjamin Netanyahu (73) opnieuw aan zet is in Israël. De voorlopige resultaten van de verkiezingen – de vijfde al in minder dan vier jaar tijd – lijken te wijzen op een meerderheid voor het blok rond de ex-premier. Nipt weliswaar, want de samenleving blijft verdeeld over de van corruptie verdachte Netanyahu. Slaagt zijn coalitie, dan zou het de meest rechtse regering van Israël worden, gevormd rond politici die graag “dood aan de Arabieren” schreeuwen.