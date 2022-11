Knuffels à volonté en het ‘bijna zien seksen’-verhaal van Erik Van Looy: dit was ‘De allerslimste mens’

Het is aftellen tot kerst, maar toch werd het al even warm in de studio van ‘De allerslimste mens’. Elke kandidaat kon immers een dikke knuffel bij presentator Erik Van Looy komen halen. En dan had hij nog niet eens zijn stomend verhaal verteld over Madonna en regisseur Luc Besson.

De winnaar van woensdagavond:

Kobe Ilsen

De verliezer:

Jelle Cleymans kwam even terug, maar moet weer naar huis.

De nieuwkomer donderdag:

Delphine Lecompte

De beste quotes:

Riadh Bahri is voorbereid op een grote ramp of bom: “Ik heb zelfs op de VRT gevraagd of er een kelder is. Want bij de BBC is er een kelder op min vijf waar de nieuwsdienst zijn werk kan blijven doen.”

Kobe Ilsen: “Bij de VRT is dat ook!”

Jan Jaap van der Wal: “Ze hebben het alleen nog niet gezegd tegen Riadh.”

***

Erik Van Looy: “Heb jij een favoriete viroloog, Amelie?”

Amelie Albrecht: “Pieter Loridon.”

***

Jelle Cleymans over mensen met rood haar: “Ros bloed vost goed. Ik vind dat een compliment, ze mogen dat zeggen… want het is waar.”

***

Van Looy: “Ik heb Madonna ooit bijna seks zien hebben. We verbleven in hetzelfde hotel, Chateau Marmont in Los Angeles. Ik kwam aan met de huurauto, toen de man die de auto moest parkeren zei: Je bent vijf minuten te laat. Madonna heeft hier net seks gehad in de garage op een auto met Luk Besson, de Franse regisseur.”

Albrecht: “Dat was bíjna een interessant verhaal geweest.”

Het mooiste moment:

Mensen knuffelen en er geld voor vragen, het gebeurt. Van Looy knuffelde vroeger niet graag, maar heeft dat geleerd. Waarop alle kandidaten een knuffeltje komen halen. Een mooi, warm momentje in de studio. En gratis.

De tussenstand

1 Bart Cannaerts (17 afleveringen)

2 Danira Boukhriss Terkessidis (13 afleveringen)

3 Jonas Geirnaert (5 afleveringen)

4 Liesbeth Van Impe (4 afleveringen)

5 Delphine Lecompte (4 afleveringen)