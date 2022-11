Golfer Thomas Detry mikt op top 50 na “kers op de taart” in Bermuda

Thomas Detry zette zondag zijn naam in de geschiedenisboeken van het Belgische golf met een knappe tweede plaats in het Bermuda Championship (PGA Tour). De 29-jarige Brusselaar kwam woensdag in zijn blog terug op zijn prestatie en op de evolutie van het golf wereldwijd.

Detry gaf aan geen spijt te hebben van zijn keuze voor de PGA Tour en mikt in de nabije toekomst op een plaats in de top 50 van de wereldranglijst.

“Zoals velen onder jullie hebben gezien, hebben er de voorbije maanden enorme veranderingen plaatsgevonden in het golf”, legde hij uit. “Na alles wat er gebeurd is met de LIV Golf Series was er een grote toename van het aantal punten en prijzengeld op de PGA Tour. Daarom ben ik ook heel blij met de beslissingen die ik de voorbije maanden heb genomen. Ik hoop dat het het begin kan zijn van een switch in mijn carrière.” Met een zevende plaats in het klassement van de FedexCup is Detry al bijna zeker van zijn plaats in de PGA Tour volgend seizoen.

© AFP

“De kers op de taart kwam vorige week met een tweede plaats op het Bermuda Championship, hetgeen me geholpen heeft mijn plaats voor volgend jaar bijna met zekerheid vast te leggen. Het volgende doel is de top 50”, verklaarde Detry. Momenteel is de Brusselaar 85e op de wereldranglijst.

Na het toernooi in de PGA Tour in het Mexicaanse Mayakoba, dat donderdag van start gaat, keert Detry terug naar de European Tour (DP World Tour) met het Nedbank Golf Championship (10-13 november) in Zuid-Afrika. Daar hoopt hij zijn plaats in de grote finale in Dubai (17-20 november) veilig te stellen.