Auger-Aliassime en Rublev zijn als laatsten zeker van deelname ATP Finals

De Canadees Felix Auger-Aliassime (ATP 8) en de Rus Andrey Rublev (ATP 9) hebben zich als laatste twee spelers geplaatst voor de ATP Finals van later deze maand. De enige andere overgebleven kandidaat, de Amerikaan Taylor Fritz (ATP 11), loopt deelname aan de Masters mis door zijn nederlaag woensdagavond op het Masters 1.000-toernooi van Parijs (hardcourt/5.415.410 euro) tegen Gilles Simon (ATP 188) in de tweede ronde (7-5, 5-7 en 6-4).

Eerder waren Rafael Nadal (ATP 2), Carlos Alcaraz (ATP 1), Casper Ruud (ATP 4), Stefanos Tsitsipas (ATP 5), Novak Djokovic (ATP 7) en Daniil Medvedev (ATP 3) al zeker van deelname aan het toernooi met de acht beste tennissers van het jaar. De eindstrijd is van 13 tot en met 20 november in Turijn.

De 37-jarige Simon stelt door het uitschakelen van Fritz zijn eigen afscheid nog even uit. De Fransman was eerder in Parijs al te sterk voor de Schot Andy Murray (ATP 48). Simon maakte eerder bekend dat dit zijn laatste seizoen zou worden en ontving mede om die reden een wildcard voor het grootste indoortoernooi van Frankrijk. Hij was in 2009 de nummer 6 van de wereld.