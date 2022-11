Acht BV’s van ‘Alles in de strijd’ blikken terug op striptease: “Vrouwen op straat zeiden: Seffens zien we uw flieter. Toen begon het te dagen”

Missie geslaagd. Met Alles in de strijd engageerden acht BV’s zich om prostaat- en teelbalkanker bespreekbaar te maken. Rest enkel nog de climax: een striptease voor heel Vlaanderen. Een week nadat ze – in positieve zin – met de billen bloot gingen voor 2.000 man, krijgen we de show ook op tv te zien. Hoe beleefden de mannen hun chippendale-debuut? En trekken ze hierna hun gouden string ooit nog aan of uit?