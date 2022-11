Annelies en haar gezin in Dirndl en Lederhosen. “Niet typisch voor Kassel, maar iedereen heeft hier een traditionele outfit voor het Oktoberfest in de kast hangen.” — © rr

Beringen

Koersel-Beringen, San Francisco en vooral Kassel. Het zijn de drie belangrijkste plekken in het leven van Annelies Vanoppen. “Toch is Duitsland ons thuisland. Verrassend hoe veelzijdig het is.” Op 19 november is ze weer in België om haar eerste kinderboek voor te stellen.