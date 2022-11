Bnei Herzliya verliest ondanks 14 punten van Andy Van Vliet van titelhouder Tenerife in Champions League basket

Andy Van Vliet heeft woensdag veertien punten gescoord voor zijn Israëlische club Bnei Herzliya op de derde speeldag van de groepsfase in de Champions League basketbal. Dat volstond niet voor de overwinning tegen titelhouder Tenerife. De Spanjaarden haalden het met 57-95.

Van Vliet speelde 33 minuten mee en kwam daarin tot 14 punten en 6 rebounds. De 27-jarige Antwerpenaar speelt sinds twee jaar in Israël. Voordien kwam hij in Litouwen uit voor Siauliai.

Het was de tweede nederlaag voor Bnei Herzliya, dat derde staat in groep H. De groepswinnaar gaat rechtstreeks naar de achtste finales. Nummers twee en drie in de groep spelen barrages.