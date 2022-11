Hendrik Van Crombrugge pareert kritiek voor belangrijk Europees duel tegen Silkeborg: “Van één fout word je niet opeens een slechte keeper”

Anderlecht zal in Silkeborg een sterke Hendrik Van Crombrugge (29) nodig hebben om zich te kwalificeren. Alleen wordt van de doelman weleens gezegd dat hij niet meer de superheld/ puntenpakker is die hij de voorbije jaren wel was. Te veel tegengoals op stilstaande fases, minder zelfzeker in doel... “Ik ben ook heel streng voor mezelf”, klinkt het.

Sinds de poules zijn ingevoerd in het Europese voetbal in 1991 moest Anderlecht al zeven keer de kwalificatie proberen af te dwingen in de laatste groepsmatch. Vier keer lukte dat, drie keer ging het fout. Hier in Denemarken moet paars-wit op papier de maat kunnen nemen van Silkeborg. “Op papier lijkt dat logisch”, zegt kapitein Hendrik Van Crombrugge. “We hebben de kwaliteit om door te stoten in deze groep, maar alles wordt beslist op het veld.”

Voel je de druk om Europees te overwinteren?

“Ik merk geen extra druk en in de spelersgroep wordt daar niet over gepraat. We voelen elke match dat er veel op het spel staat, zeker in een seizoen zoals het huidige. Maar ik zie niet in waarom we niet zouden klaar zijn voor deze wedstrijd. We moeten de lijn van onze zege tegen Eupen doortrekken.”

Jullie wonnen die match wel met 4-2 maar dat verliep ook niet vlekkeloos.

“We toonden bij vlagen weer ons ware gezicht. We zochten opnieuw de ruimtes, probeerden te voetballen en creeërden kansen. De nieuwe trainer installeerde een manier van spelen en daar kunnen wij ons in vinden. Dat moeten we nu week na week omzetten in resultaten.”

Veldman ligt je beter dan Mazzu, maar jullie pakken wel veel tegengoals op stilstaande fases.

“Dat we te veel goals incasseren op standaardfases klopt. Daar moeten we oplossingen voor vinden. Al vindt de buitenwereld altijd wel iets om op te focussen.”

Tegen Eupen was er die rechtstreekse vrijetrap van Stef Peeters.

“Die schrijf ik op mijn conto. Die bal komt strak voor doel en Wesley Hoedt gooit er zich naartoe. Dan is het een natuurlijke reflex van een doelman om je traject te wijzigen en dus komt de bal niet waar ik het verwacht. Nu ja, als de mensen verwachten dat ik die normaal pak, is dat een compliment.”

De mensen zeggen vooral dat je niet meer dezelfde zelfzekere keeper bent als de voorbije jaren: goeie reddingen wissel je af met twijfelmomenten.

“Wat de mensen over mij zeggen weet ik niet. Dat interesseert me ook niet. Ik hecht alleen belang aan interne evaluaties en ben ook heel streng voor mezelf. Ik weet dat het beter moet, maar de foutjes van een doelman worden ook altijd afgestraft. Dat hoort nu eenmaal bij onze stiel en met die druk moet je omkunnen. Ik zit lang genoeg in het vak om daar rustig mee om te gaan en het is niet omdat je eens een fout maakt, dat je plots een slechte keeper bent. “

Is winnen tegen Antwerp en Genk niet belangrijker dan Europees overwinteren?

“We proberen elke match aan te pakken met een offensieve, positieve filosofie. Winnen tegen Silkeborg zou ons een boost geven.”

Hoe moeilijk is het om hier op kunstgras te voetballen?

“We gaan het veld niet al vooraf inroepen als excuus, hé. Het is even wennen, maar we hebben genoeg technische spelers om daar mee om te gaan.”

Anderlecht-fans zijn niet toegelaten, maar velen lijken via Deense kanalen nog aan tickets te raken. Gaan jullie de felle aanmoedigingen missen?

“Normaal geeft de steun van de supporters ons een boost, maar op het veld moeten we nu vooral bezig zijn met onze eigen prestaties en ons tactisch plan. Het mag een goed resultaat niet in de weg staan.”