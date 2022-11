Amerikaanse centrale bank verhoogt rente opnieuw met 75 basispunten

De beslissing, die unaniem werd genomen, was algemeen verwacht. De renteverhogingen dienen om de torenhoge inflatie te beteugelen. Die bedroeg in september 8,2 procent in de Verenigde Staten, terwijl de centrale bank mikt op een inflatie van zowat 2 procent.

In een toelichting bij het rentebesluit gaf de Fed mee dat er vermoedelijk nog meer renteverhogingen nodig zullen zijn om de rente naar een niveau te brengen dat “voldoende beperkend is om de inflatie op termijn te laten terugkeren naar 2 procent”.

De verwachting is wel dat het tempo van de rentestijgingen zal afnemen. Zo verwachten analisten in december eerder een verhoging met nog 50 basispunten.

Fed-voorzitter Jerome Powell geeft later meer uitleg bij het rentebesluit.

Beleggers vrezen dat de sterke renteverhogingen door de centrale banken een wereldwijde recessie zullen veroorzaken.