Onze kroonprinses tussen mooi gezelschap: ‘Love island’-ster Gemma Owen (19) en de markies van Lorne (18), respectievelijk nummers 2 en 3 in het lijstje.

Kroonprinses Elisabeth heeft het helemaal gemaakt in de Britse high society. Het chique magazine Tatler zet haar in de jaarlijkse lijst met meest begeerlijke vrijgezellen op het grondgebied. Ze zit er knus tussen lords en ladies, tussen voetballers en zonen en dochters van. Al is het volgens sommigen het ’s werelds “meest ontmoedigende document”.