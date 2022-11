Bondscoach Ives Serneels onthult selectie Red Flames voor voorbereidingsmatch tegen Slovakije

Ives Serneels, de bondscoach van de Red Flames, heeft woensdag zijn selectie bekendgemaakt voor de oefenwedstrijd tegen Slovakije op 12 november (18u30) in het Joseph Mariën Stadion van Union Sint-Gillis.

Het wordt voor de Belgische vrouwen hun eerste wedstrijd sinds hun uitschakeling in de barrages voor het WK tegen Portugal (2-1).

Slovakije, de nummer 46 van de wereld, kreeg afgelopen februari op de Spaanse Pinatar Cup nog een 4-0 om de oren van België (FIFA 20).

“We willen ons herlanceren na onze uitschakeling tegen Portugal. Slovakije is de eerste etappe in onze voorbereiding op de kwalificaties voor het EK, die in september 2023 van start gaan”, verklaarde Serneels.

“We willen verder voldoende voorbereidingsmatchen afwerken in februari, april en juni 2023 om onze kwalificatiecampagne optimaal te starten.”

Selectie van de Red Flames:

Doelvrouwen: Nicky Evrard (OH Leuven), Diede Lemey (Fortuna Sittard/Ned)

Verdedigers: Janice Cayman (Lyon/Fra), Laura Deloose (Anderlecht), Laura De Neve (Anderlecht), Sari Kees (OH Leuven), Fran Meersman (Gent), Davina Philtjens (Sassuolo/Ita), Amber Tysiak (OH Leuven), Jody Vangheluwe (Club YLA)

Middenvelders: Julie Biesmans (PSV/Ned), Féli Delacauw (Fortuna Sittard/Ned), Marie Detruyer (OH Leuven), Kassandra Missipo (FC Bazel/Zwi), Justine Vanhaevermaet (Reading/Eng)

Aanvallers: Tine De Caigny (Hoffenheim/Dui), Elena Dhont (Twente/Ned), Hannah Eurlings (OH Leuven), Jill Janssens (OH Leuven), Ella Van Kerkhoven (OH Leuven) en Tessa Wullaert (Fortuna Sittard/Ned)