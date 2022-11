1,5 graden? Dat mogen we al vergeten, met verstrekkende gevolgen

Ravage na de passage van orkaan Ian in Florida. — © AP

De wereld verliest de race om de opwarming van de aarde tijdig te keren. Zowel het VN-milieuprogramma als zo’n duizend wetenschappers zien geen geloofwaardige route meer om onder 1,5 graad te blijven. Aan de vooravond van een nieuwe klimaattop in Egypte stevenen we af op een opwarming tussen 2,4 en 2,6 graden. Van dit artikel wordt niemand vrolijk: de extreme weerfenomenen die we nu al zien, zullen nog meer én intenser voorkomen.