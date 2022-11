Kim Huybrechts overrompeld door succes dartswinkel, maar ambities blijven hoog: “Ik werk rustig aan terugweg naar de wereldtop”

‘The Hurricane’ - de naam van zijn winkel moest de Kempenaar dus niet ver zoeken - is niet van plan om minder te gaan darten. Integendeel. Huybrechts surft echter mee op de hype van de sport in ons land, een evolutie die hij van dichtbij heeft meegemaakt.

“Tien jaar geleden had ik dit niet gedaan”, stelt Huybrechts. “No way! Maar je ziet het al vandaag, hier heeft constant tien man in de winkel gestaan. Voor de opening had ik wel wat zenuwen, maar het is echt leuk. Ze stonden vanochtend al aan te schuiven voor de deur, al vanaf half tien terwijl we om 10u00 opengingen. Ik vond dat kei ambetant want we hebben geen gordijnen, dus ze zien u dan constant bezig. Dus dat was wel een ‘beetje kak’ om de mensen zo buiten te moeten laten staan.”

“Maar het is dus een golf geworden waar je mee op surft, het is niet meer normaal. Ik heb goed mijn brood verdiend door bij de wereldtop te komen en de Premier League te spelen, maar ik heb ook de keerzijde gezien door wat terug te vallen. Dit is dan eigenlijk een soort appeltje voor de dorst, mocht het in de sport mislopen. Want dat weet je nooit”, stelt Huybrechts.

© rr

© rr

“De trainingen zijn fantastisch”

Huybrechts zal voortaan ook trainen in de ruimte achter zijn winkel, die hij samen uitbaat met zijn vrouw Dana.

“Ja, als het wat rustiger is dan kan ik hier wat pijlen komen smijten”, klinkt het. “Ik kan hier ook lessen geven en workshops. Een paar maanden geleden hebben we dit beslist net door de vele aanvragen daarvoor. We deden die een tijdje thuis, maar willen onze privé toch wat houden. Een vriend heeft toen gezegd van: Waarom begin je geen winkel? Het vrouwke stopte toen ook net met haar werk, omdat ze het een beetje beu was, en ze was direct mee toen ik met een lach zei van: Kom, we beginnen een winkel. Zij doet nu volledig de shop, maar de eerste maanden komen mensen ook naar hier om mijne stomme kop te zien. Dus Dana bemant de shop, ik pak de lessen en workshops na de uren. Zij kent er trouwens genoeg van want ze gooit al bijna heel haar leven zelf en weet hoe het allemaal in elkaar zit.”

© rr

De openingsuren van Dartsshop Hurricane zijn voorlopig nog vooral afgestemd op de kids van het Kempense koppel. Dus dicht in het weekend en op woensdagnamiddag. Al kan dat in de toekomst veranderen. Intussen leeft Huybrechts toe naar een belangrijke periode. Met zondag de kwalificaties voor de Grandslam of Darts, de Players Championship Finals en het WK.

“De vorm is goed”, klinkt het. “Ik mag niet klagen. Ik heb onlangs een nieuwe set-up geprobeerd en ik ben daar heel content van. De trainingen zijn fantastisch, als ik dat nu kan overzetten naar wedstrijden… De Grandslam, daar zou ik heel graag bij zijn. Dat is nu een doel, maar daarna is het alle focus op het WK. Volgend seizoen gaan we dan nog eens een volledig seizoen écht proberen mee te pakken. Dat was nu ook de bedoeling, maar door omstandigheden zijn de trainingen wat achterwege gebleven. We kunnen er terug invliegen vanaf nu en de top 24 is het doel. Helaas heb ik dat nog niet, mits een goed WK misschien wel. Maar ik ga me er niet in druk maken en op mijn gemakske terug richting de top werken.”