Brusselse korpschef beveelt onderzoek naar agent die bijklust als gigolo

Een trio? Samen douchen? Mee op reis naar het buitenland? Voor tweehonderd euro per uur kon je via de gespecialiseerde website Quartier Rouge een date regelen met “Maxime”, een spierbundel met een opvallende tatoeage op de borst. Een bijverdienste als een ander, zou je denken, ware het niet dat de man wel heel hard lijkt op een agent die werkzaam is bij de Brusselse lokale politie. Zelfde uiterlijk, zelfde tatoeage.

Dat achterhaalde Sudpresse dat de agent confronteerde met zijn opvallende bijberoep. Wanneer “Maxime” begreep dat hij met een journalist sprak, verzon hij naar verluidt de smoes dat hij een weddenschap had afgesloten met zijn maten en dat hij zeker niet als gigolo bijkluste.

Bijklussen mag (soms)

Korpschef Michel Goovaerts werd intussen op de hoogte gebracht en reageerde not amused. De agent in kwestie zou zich regelmatig ziek melden en dan als sekswerker bijklussen. “De korpschef heeft een onderzoek gevraagd”, zegt woordvoerster Ilse Van de Keere aan onze redactie. De komende weken moeten meer duidelijkheid brengen.

“De regels inzake bijberoep zijn duidelijk en zijn terug te vinden in de ministeriële omzendbrief van 3 mei 2019. Men mag geen bijkomende activiteit uitoefenen die in tegenstrijdigheid is met de neutraliteit en de deontologie van de politie en moet telkens de meldingsplicht naleven bij de werkgever”, zegt ze. Bijklussen mag dus, en het gebeurt ook, maar het moet telkens voorgelegd en goedgekeurd worden door het politiecollege. Als sekswerker bijklussen ligt om evidente reden moeilijk. Het seksprofiel van “Maxime” is intussen offline.