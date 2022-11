Onze tv-tips: een kinderjuffrouw, een modeontwerpster en mooie auto‘s

Fashion reimagined

NPO2, do, 22.42u

De Britse modeontwerpster Amy Powney heeft de ambitie om de eerste volledig duurzame modecollectie op de markt te brengen. Een groot doel, maar ze is eerder al door Vogue uitgeroepen tot best young designer of the year. Met het prijzengeld wil ze de milieuonvriendelijke modewereld van binnenuit transformeren. Een bijzonder interessante documentaire. (tove)

Nanny McPhee and the big bang

VTM 3, do, 20.35u

Emma Thompson liet een rol in de laatste Harry Potterfilms liggen om zich te concentreren op het vervolg op Nanny McPhee uit 2005. De film gaat over een ouderwetse kinderjuffrouw met magische krachten die te hulp schiet als dingen uit de hand dreigen te lopen. In dit vervolg verlaat ze het gezin uit de eerste film, en gaat ze op zoek naar een andere familie die haar hulp hard nodig heeft. (tove)

Top Gear

VTM4, do, 22.20u

Het 30e seizoen van het automagazine waarin de heren naar het Lake District trekken voor een emotioneel weerzien met de oude wagens van hun vaders. Al gauw beslissen ze een ritje te maken doorheen de prachtige landschappen van dit ongerept stukje Engeland. Na een moeizame herstart heeft Top Gear in het VK terug een grote schare fans, en ook internationaal blijft het hoge toppen scheren. (tove)