Inbraak bij Nancy Pelosi en haar man was te zien op bewakingscamera’s van politie, maar niemand keek

De inbraak bij Nancy Pelosi, de voorzitster van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden, en haar echtgenoot Paul was perfect te zien op de bewakingscamera’s waarmee de politie de buurt in de gaten houdt. Maar op het moment van de feiten zat er toevallig niemand te kijken. Dat heeft The Washington Post vernomen.

De Capitol Police, de politiedienst die instaat voor de veiligheid van het Capitool in Washington en de woonplaatsen van honderden nationale politici en Congresleden, heeft op tal van plaatsen bewakingscamera’s hangen om in de gaten te kunnen houden of er niets aan het gebeuren is dat niet mag. Vrijdagochtend schrokken de aanwezige agenten toen door de livebeelden scrollden: aan het huis van Paul en Nancy Pelosi zagen ze zwaailichten en toegesnelde agenten. Even terugspoelen leerde hen wat er net gebeurd was: een man met een hamer brak een raam en kon zo de woning binnen. Wat volgde, weten we intussen: Paul Pelosi werd zwaar toegetakeld en liep onder meer een hersenschudding op.

Tal van bronnen binnen de hulpdiensten bevestigen aan The Washington Post dat die camerabeelden de beste manier geweest waren om de schade te beperken. Maar als er niemand naar kijkt, hebben ze natuurlijk weinig zin. Het leidt tot verhitte discussies in de VS over de veiligheid van politici, zeker nu het aantal bedreigingen gevoelig toeneemt. Politiechef Tom Manger heeft al duidelijk gemaakt dat extra mensen en middelen nodig zullen zijn, gezien de toenemende polarisatie en agressie in de samenleving.

Voor de inbraak werd ondertussen al een verdachte opgepakt en aangehouden. Het gaat om de 42-jarige David DePapa, die beschuldigd wordt van inbraak, poging tot moord, mishandeling en vrijheidsberoving van een bejaard persoon en bedreiging van een ambtenaar. Hij pleit onschuldig.