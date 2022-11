Hoeselt

Dinsdag 25 oktober kwamen 140 leden en vrijwilligers van Samana samen ter gelegenheid van de Nationale Ziekendag. Eerst was er een stemmige eucharistieviering, voorgegaan door eredeken Rik Ramakers. Deze viering stond helemaal in het teken van tijd. Nadien was het tijd voor een gezellig samenzijn met een aperitief, een broodmaaltijd en koffie en taart.