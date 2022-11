Mountainbiketocht in As lokt 1.000 fietsers

Ruim 1.000 sportievelingen stonden woensdag 1 november aan de start van de jaarlijkse mountainbiketocht van WTC Sportief As in samenwerking met het gemeentebestuur van As.

De mountainbikers hadden de keuze uit drie verschillende afstanden: 25, 32 en 40 km. Onder de recreanten werden enkele bekende wielrenners gespot zoals o.a. Quinten Hermans, Tim Wellens, Amaury Capiot en Milan Paulus. Na de tocht konden de aanwezigen bij een frisse drank of warme soep, binnen of buiten verder genieten. De organisatoren waren zeer tevreden en willen dan ook alle deelnemers en vrijwilligers bedanken en hopen iedereen terug te zien op hun organisatie in 2023, die in het teken zal staan van het 50-jarig jubileum van hun club.