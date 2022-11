Daar is ‘crazy’ Daniil Medvedev weer: toptennisser mept z’n racket kapot na pijnlijke nederlaag in Parijs

Daniil Medvedev (ATP 3) is woensdag meteen gesneuveld in de tweede ronde van het Masters 1.000-toernooi (hard/5.415.410 euro) in de Franse hoofdstad Parijs. De Australiër Alex De Minaur (ATP 25) nam na een felbevochten driesetter in 2 uur en 47 minuten met 6-4, 2-6 en 7-5 de bovenhand. Medvedev was vrij in de eerste ronde.

De Rus, voormalig nummer één van de wereld en winnaar in Parijs in 2020, redde eerst tevergeefs twee matchballen. In de achtste finales neemt De Minaur het op tegen de Amerikaan Frances Tiafoe (ATP 21), halvefinalist op de laatste US Open. Tiafoe stuurde op zijn beurt de Brit Jack Draper (ATP 45) met 6-3 en 7-5 huiswaarts.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Het was voor de 23-jarige De Minaur overigens de eerste keer dat hij een top 5-speler wist te verslaan. Voordien trok hij 18 keer aan het kortste eind.

Medvedev pakte dit jaar al twee ATP-zeges (in Los Cabos en Wenen afgelopen week) en stond ook drie keer in de finale, waaronder op de Australian Open. Hij kwalificeerde zich nog voor aanvang van het prestigieuze Parijse toernooi voor de Masters van later deze maand in het Italiaanse Turijn (13 - 20 november).