CD&V wil regels rond influencers die kinderen inzetten: “Het levert veel likes op, maar kan negatieve gevolgen hebben”

Ryan Kaji is nog maar 11, maar nu al een van de best betaalde Youtubers. Eva Daeleman is momfluencer. — © rr

Influencers die kinderen inzetten om meer likes te verzamelen en dus ook meer geld te verdienen. Of zelfs nog een stap verder: kidfluencers die op sociale media ondanks hun leeftijd geld verdienen met reclame. Mag het of mag het niet? Behalve in Frankrijk bestaat er nergens wetgeving rond. CD&V-Kamerlid Leen Dierick wil er hier ook regels voor invoeren. Ze diende er een wetsvoorstel over in.