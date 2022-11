‘Try vegan’ met deze handige weetjes en veganistische recepten om van te smullen

Je hebt het misschien al ergens zien opduiken: november staat dit jaar in het teken van de Try Vegan-actie. BE Vegan vzw daagt je daarom deze maand uit om dertig dagen lang geen dierlijke producten te eten en de veganistische leefstijl uit te proberen. Niet toevallig dertig dagen, want zo lang zou het duren om een nieuwe gewoonte aan te leren. Wij gingen op zoek naar de leukste diervriendelijke weetjes én voorzien je van drie makkelijke recepten om de uitdaging alvast wat makkelijker te maken.