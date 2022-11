Luca Brecel krijg applaus voor geweldige pot, maar moet meerdere erkennen in Judd Trump tijdens Champion of Champions snooker

Geen tweede ronde op de Champion of Champions snooker voor Luca Brecel. ‘The Belgian Bullet’ moest zijn meerdere erkennen in titelverdediger Judd Trump.

De Champion of Champions is een toptoernooi dat niet meetelt voor de wereldranglijst, waar Brecel de nummer 11 is. Trump staat op dit moment derde. Het is een prestigieus invitatietoernooi voor spelers die het voorbije jaar een toernooi op hun naam schreven, eventueel aangevuld door de hoogst gerangschikte niet-winnaars op de wereldranglijst. Goed voor een veld van zestien spelers.

Brecel moest dus meteen voorbij de titelverdediger in Bolton. Trump is ook ex-wereldkampioen en volgens velen de man die het snooker zal domineren wanneer veteranen zoals Ronnie O’Sullivan en John Higgins ermee ophouden. ‘The Ace in the Pack’ begon ook meteen goed, met een break van 87 na een misser van Brecel: 1-0.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Het tweede frame duurde een stuk langer. Na enkele gemiste ballen en wat defensief spel, ging Brecel van 6 naar 20 en 29 punten. Trump liet dan een rode bal liggen, waarna onze landgenoot een break van 28 liet noteren en zijn tegenstander snooker legde. Brecel speelde vervolgens alle ballen van tafel, met luid applaus voor een fantastische groene: 1-1.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

In frame drie kreeg Brecel een uitstekende kans om punten te gaan scoren, maar een misser op rood zorgde ervoor dat Trump de eerste break op het bord zette. Eentje van 36 nadat Trump het pal miste en een rode in het netje deed verdwijnen. Brecel kon echter niet profiteren en de Engelsman won het frame: 2-1. Ook frame vier was voor Trump, die in twee pogingen de 3-1 op het bord zette.

Brecel stond op de rand van de nederlaag, maar herpakte zich in frame vijf. De tafel lag er wat chaotisch bij, maar na enkele defensieve ballen maakte onze landgenoot een break van 44. Een misser op rood leek even roet in het eten te gooien, maar Trump geraakte niet ver genoeg door de moeilijke positionering van de ballen: 3-2.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Trump begon frame zes met een fantastische pot, maar een bal om zwart speelbaar te maken liep faliekant af. Brecel miste echter een ‘long pot’ en dus kwam ‘The Ace in the Pack’ terug aan tafel. Goed voor 44 punten, tot hij zichzelf geen maakbare bal beschikbaar maakte en opnieuw moest gaan zitten. Brecel had dus nog steeds kansen. Brecel kwam terug tot 44-39, maar liet dan zwart onbenut na een knappe plaatsbal. ‘The Belgian Bullet’ kreeg nog wel een kansje bij 66-39, maar zijn eenhandig shot draaide op niks uit waarna Trump het afmaakte: 4-2.

In de kwartfinale neemt Trump het op tegen de winnaar van de partij tussen Mark Allen en Joe Perry.