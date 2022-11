Regi krijgt tweede concert in Sportpaleis, eerste wordt verplaatst

Regi zal volgend jaar niet één, maar twee keer in het Sportpaleis staan met zijn ‘Regi - The return’-concert. Het gevolg is meteen ook dat het eerste optreden een nieuwe datum krijgt.

Normaal zou Regi op zaterdag 14 oktober 2023 opnieuw in het Sportpaleis staan. Dit keer met ‘Regi - The return’. Volgens het persbericht loopt de ticketverkoop anderhalve week na zijn succesvolle ‘Zwaartekracht’-concert zo goed, dat een tweede datum de logica zelve was. Ook op vrijdag 27 oktober 2023 zal de Limburgse dj in het Sportpaleis staan. Omdat hij graag beide shows aan elkaar gekoppeld zag, maar dat niet mogelijk was in de agenda van de concertzaal door andere optredens en engagementen, verkast ook het eerste concert naar een latere datum, namelijk 28 oktober 2023. Daarvoor zijn de laatste tickets beschikbaar. Voor het concert op vrijdag zijn de kaarten nu in verkoop gegaan bij teleticketservice.com.