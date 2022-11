Boxing Team Houtland heeft er met Amy en Léonardo twee nationale kampioenen bij: “Een puur klompje goud”

Amy Naert en Léonardo Strynckx losten de verwachtingen in. Ze werden beiden kampioen van België op een geslaagde meeting in De Krekel in Izegem. Een succes ook voor Boxing Team Houtland, want beiden zijn nog niet lang lid van de boksstal van Filiep Tampere en Delfine Persoon.

Nu was dat voor Léo (zijn roepnaam uit de bomvolle zaal) iets simpeler dan voor Amy (onafgebroken aangemoedigd door de dochters in de tribune). Léonardo leverde gewoon een meesterwerk af tegen de kansloze Liridon Fazliu, die tien ronden lang het meesterschap van zijn opponent moest ondergaan. Twee keer 100-90 en één keer 99-91 van de ringrechters logen er niet om.

Indrukwekkend was de kalmte waarmee Léo voortdurend wist waar hij mee bezig was en het ganse gamma van zijn technische kunnen demonstreerde. “Een puur klompje goud in handen van Filiep en Delfine”, vond bokskenner pur sang Jef van Driessche terecht.

Léonardo was tevreden met de lof en wist waar hij de titel aan te danken had. “Trainen, trainen, leren, leren, luisteren, luisteren en concentratie, dat is het geheim”, zei de kersverse kampioen van België in het lichtgewicht. “Je geraakt nergens als je niet voor honderd procent voor je sport leeft. En dat is zeker zo voor het boksen. En ja, je moet ook wat talent hebben.” (lacht)

Voor Amy Naert ging het niet zo gemakkelijk. De eerste vier ronden waren voor de Bulgaarse kampioene Ivanka Ivanova (45ste van de wereld). Amy kwam niet in haar normale tempo en vond de goede afstand niet. Maar ze maakte dat goed in het tweede deel van de tien ronden. Haar grote hart en haar betere fysiek namen de overhand en bezorgden haar uiteindelijk zeer nipt de Belgische titel in het supervlieggewicht.

Amy Naert (r) versloeg Ivanka Ivanova. — © Bart Vandenbroucke

Wakkergeschud

“De eerste ronden wist ik echt niet wat te doen”, aldus Amy achteraf met een glaasje champagne in de hand. “Ik dacht dat ik het fysiek even rustig aan moest doen omdat ik nog nooit tien ronden had gebokst. En ik wist ook dat Ivanka altijd tempo maakt van bij het begin. Ik begon dus met een achterstand aan de tweede helft van de kamp, maar Filiep heeft me wakkergeschud. Je kan het godver, riep hij in mijn oor. En ik gaf vanaf dan alles wat ik in me had. Maar toch was ik er niet gerust in. Ik wist dat het nipt zou zijn. Maar goed, de titel is van mij en nu ga ik er toch even van genieten.”

“Maar niet voor lang, want straks trekt Amy weer de overall als bouwvakster aan”, aldus haar hartsvriend Ivan.

Uitslagen:

Demo kamp: 3x1 René Tampere en Rémy Meuleman match nul

Amateurs: 3x2 Ben Othem Rayen wop van Tyban Tombeur; 3x2 Sargis Poghosyan wop van Hanza Siriri; 3x3 Azzeddine Mehdaoui wop van Siebe Dewulf

Elite: 6x3 Sohaib El Sialiti wint met ko rd 3 van Gergo Vari; 6x3 Denis Rosescu wop van Giorgi Abramishvili; 6x3 Samir Ghodbane wop van Robin Barbiaux; 6x3 Timur Nikarkhoev wop van Sadok Sebrki

Kampioenschap van België lichtgewicht: 10x3 Léonardo Strynck wop van Liridon Fazliu

Kampioenschap van België super vlieggewicht: 10x2 Amy Naert wop van Ivanka Ivanova