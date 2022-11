Vlad Polyanskiy woont al vijf jaar in Kiev, en zegt dat hij geluk heeft. “We klagen hier weinig.” — © rr

Nu Rusland het vizier meer en meer op installaties voor nutsvoorzieningen richt, zitten veel Oekraïners geregeld zonder water, stroom en telefoon- of internetverkeer. “Toch wordt er weinig geklaagd onder de bevolking”, zegt Vlad Polyanskiy, die opgroeide in Antwerpen maar nu al vier jaar in Kiev woont.