Alvorens naar Kontiolathi af te reizen zullen Claude, Langer en Lie een trainingskamp in de Franse sneeuw afwerken. “Aan het begin van een nieuwe olympische cyclus en met een nieuwe coach willen we de doelstellingen van het wereldbekerseizoen niet te hoog leggen en we hopen dat Florent Claude, Thierry Langer en Lotte Lie weer regelmatig in de wereldbekerpunten (top 40) terechtkomen en dat ze zelfs een enkele keer in de top 15 kunnen binnendringen”, zegt Philippe Heck, voorzitter van de Belgische biatlonbond.

César Beauvais, Marek Mackels en Maya Cloetens worden later bij het WB-team verwacht, want België heeft recht op drie startplaatsen bij de mannen en twee bij de vrouwen. Deze drie atleten starten, samen met Florent Gabriel, op 24 november in de IBU Cup in het Noorse Sjusjøen. Mackels hoopt zich via de IBU Cup te kwalificeren voor de WB en vervolgens deel uit te maken van de estafetteploeg op het WK in Oberhof. Cloetens en Gabriel, die nog steeds junioren zijn, hebben van het WK bij de junioren het hoofddoel van hun seizoen gemaakt.

“Na het einde van de loopbaan van Tom Lahaye-Goffart en Pjotr Dielen zullen we een nieuwe mannenestafetteploeg moeten samenstellen. We willen onze jonge atleten César Beauvais, Marek Mackels en eventueel Florent Gabriel voldoende tijd geven om via de IBU Cup hun vorm en vertrouwen op te bouwen, om dit of volgend jaar door te stromen naar de WB en met Florent Claude en Thierry Langer een nieuwe mannenestafette te vormen”, vervolgt Heck. “Met Maya Cloetens hebben we ook perspectieven om in de toekomst een sterke gemengde estafette op te bouwen richting de Winterspelen van 2026 in Italië.”