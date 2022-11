Taylor Swift kondigt eerste deel van nieuwe tournee aan: “Ik kan niet wachten om jullie te zien”

Terwijl ze nog druk bezig is met allerhande records te breken in de hitlijsten, heeft Taylor Swift aangekondigd opnieuw op tournee te zullen gaan. “Ik kan niet wachten om jullie weer te zien”, schrijft de Amerikaanse popster op sociale media.

The Eras Tour: zo gaat de nieuwe tournee van Swift heten. “Een reis door de verschillende muzikale tijdperken in mijn carrière”, zo omschrijft ze het zelf. Lees: hits van vroeger en nu zullen de revue passeren. Het eerste deel van die tournee zal zich in de VS afspelen. Daarna komen er nog internationale data bij. “Zodra we kunnen.”

De tournee start op 18 maart in Glendale, Arizona, en eindigt op 5 augustus in Los Angeles. “Ik kan niet wachten om jullie prachtige gezichten opnieuw te zien”, schrijft Swift op sociale media. Verder kondigt ze aan op haar tournee vergezeld te zullen worden door onder meer Paramore, Haim en Phoebe Bridgers.

Op een eventuele komst naar ons land is het dus nog wachten. Swift zou in 2020 op Werchter Boutique spelen, maar de pandemie gooide toen roet in het eten.

Op dit moment doet Swift het ongelooflijk goed in de hitlijsten. Tien nummers van haar jongste plaat Midnights bezetten de eerste tien plaatsen in de Amerikaanse hitlijst Bilboard 100. Dat deed niemand haar ooit voor. Ook haar streamingcijfers op Spotify zijn ongeëvenaard.