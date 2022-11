Dominik Thalhammer (52) klaar om KV Oostende uit het slop te trekken: “Ik ben van plan om Vanderhaeghe nog te bellen”

Dominik Thalhammer (52) is geen moeilijke mens. Het kot staat in brand aan zee, maar de Oostenrijker vraagt één iets tijdens zijn eerste interview als coach van KV Oostende: vertrouwen. Hij weigerde Eupen omdat hij zichzelf en KVO een match made in heaven vindt. “Geloof me: er is hier kwaliteit genoeg.”

“Hoge pressing, de tegenstander opjagen en nerveus maken.” We zijn nog geen twee minuten ver of Thalhammer vertelt tijdens zijn eerste interview in Oostendse loondienst wat hij wil zien van zijn ploeg. We moeten meteen denken aan Alexander Blessin, de Duitse ex-coach van KVO die België verbaasde met een beperkt elftal.

Er stellen zich nu evenwel ook enkele problemen. De huidige kern loopt niet over van kwaliteit, en op fysiek vlak is er nog werk. De Oostenrijker sust. “Ik wil eerst en vooral zien dat mijn ploeg als een zwerm samenspeelt”, legt hij uit. “Het gaat nu niet over individuen of sleutelspelers. We moeten vooruit verdedigen, durven druk zetten. KV Oostende moet opnieuw een duidelijke identiteit krijgen, iets waar we voor staan. En ook de spelers moeten duidelijkheid krijgen. Op dat vlak hebben het bestuur en ikzelf elkaar gevonden. We willen ploegen pijn doen.” Of spelen met twee zuivere spitsen kan? “Ja, waarom niet? Maar ik ga hier niet te tactisch beginnen. De tegenstander leest mee.”

Fans in opstand

Thalhammer vond zijn match made in heaven aan de Belgische kust en wees daarom Eupen de deur. “Voor mij was dat zelfs geen discussie”, is hij duidelijk. Hoe nobel zijn bedoelingen ook zijn: de fans zullen overtuigd moeten worden. Na het pijnlijke ontslag van Yves Vanderhaeghe kwamen zelfs de doodbrave KVO-fans in opstand. Aan de poorten van het stadion werd gerouwd met chrysanten.

Fans legden chrysanten neer aan het stadion uit protest na het ontslag van Yves Vanderhaeghe.

“Ik heb begrip voor hen, want Yves is een vakman. En ook persoonlijk heb ik hem hoog zitten. Na onze wedstrijden hadden we enkele goede conversaties. Of ik hem al gesproken heb? Ik ben van plan om hem nog te bellen, maar nu is dat niet het gepaste moment. Na zo’n ontslag heb je wat tijd nodig”, zegt Thalhammer. “Zulke keuzes worden nu eenmaal gemaakt door het bestuur. Dat is voetbal. Toen KV Oostende contact opnam, was de zaak op enkele dagen tijd beklonken.”

Het is niet zo dat Thalhammer al wekenlang in de pijplijn zat bij KVO. “We kenden elkaar natuurlijk wel al”, geeft de nieuwe coach toe. “Maar concrete gesprekken kwamen er pas enkele dagen geleden. Ik zat in Oostenrijk bij mijn familie en ben snel terug naar België gekeerd. Dat de fans zich roeren, is normaal. Aan mij om hen te overtuigen. Met zeges.”

Weinig geduld

De minzame Oostenrijker heeft eigenlijk maar één opdracht: KV Oostende in de Jupiler Pro League houden. Zondag volgt al een belangrijke kelderkraker tegen Kortrijk. Thalhammer kijkt zelf al verder. “Druk? Ik begin aan deze job met het idee dat ik hier de komende drie à vier jaar zal coachen, met mijn principes en accenten”, zegt hij. “Dat heb ik ook tegen het bestuur gezegd. Natuurlijk verwacht iedereen meteen resultaten en punten. Maar soms moet je verder kijken dan dat. Naar de prestatie van het team, bijvoorbeeld.”

© RUDY DECLERCK

Dat gebeurde volgens de coach niet bij Cercle Brugge, waar hij midden september ontslagen werd. “Iedereen kent de realiteit: er zijn dit seizoen drie zakkers, dus in de bestuurskamer is er heel wat nervositeit. En weinig geduld. (grijnst) Het is natuurlijk de bedoeling om KV Oostende naar een veilige plaats te loodsen. Zoals vorig seizoen met Cercle, ja. Maar beide situaties zijn totaal niet te vergelijken.”

Net zoals de kern waarmee Thalhammer moet werken: die van groen-zwart schatten we toch net iets hoger in. “Geloof me: in Oostende is er kwaliteit genoeg”, zegt hij overtuigd. “Dat het WK eraan komt en we nog een kleine extra voorbereiding krijgen, is op zich een voordeel. Dan kunnen we de principes verder trainen. We zien dan wel in januari wat er al dan niet nog bij kan komen van versterking.”